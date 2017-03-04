القضاء التونسي: حكم جديد بالسجن بحق بن علي

اصدرت محكمة في تونس امس حكما غيابيا بالسجن لمدة ست سنوات بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، المنفي في السعودية، بعدما دانته بقضية فساد، كما اعلنت النيابة العامة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي لوكالة فرانس برس: “ان الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس اصدرت احكاما حضورية واخرى غيابية بحق ثمانية متهمين بينهم بن علي وصهره عماد الطرابلسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم “حفلات ماريا كاري” نسبة الى المغنية الاميركية الشهيرة.

ويقيم زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية منذ فر من بلاده في مطلع 2011 حين اطاحت بنظامه ثورة الياسمين. ومذاك صدرت احكام قضائية عديدة بحقه ولا سيما في قضايا فساد. كما انه محكوم عليه بالسجن لمدى الحياة في قضية القمع الدموي للمتظاهرين ضده اثناء الثورة (اكثر من 300 قتيل).