الأمم المتحدة: 66 ألف نازح نتيجة القتال شمالي سوريا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد 5 مارس/آذار، أن المعارك الدائرة شمالي سوريا أسفرت عن نزوح أكثر من 66 ألف شخص.

وقال المكتب في بيان رسمي: “وصل مجموع من نزوحوا جراء عمليات القتال الأخيرة تقريبا 66 ألف شخص، تضم ما يقرب من 40 ألف شخص من مدينة الباب، وبلدة تادف المجاورة لها”.

وأشار المكتب إلى أن هناك نحو 26 ألف من التجمعات الواقعة شرقي مدينة الباب فروا أيضا من عمليات القتال الدائرة.

وكانت عمليات “درع الفرات” قد أعلنت، في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، سيطرتها على مدينة الباب، التي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ فترة طويلة.