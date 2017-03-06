التحضير لاجتماع بين روسيا و”التعاون الخليجي” بالمنامة

darine alameh

أعلن سفير مملكة البحرين في موسكو أحمد الساعاتي أن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة سيقوم بزيارة رسمية لروسيا في الـ24 مارس/آذار الجاري.

وقال الساعاتي لوكالة “نوفوستي” اليوم: “سيعقد في الـ24 مارس لقاء رسمي في وزارة الخارجية الروسية بين وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث العلاقات الثنائية”.

وأشار السفير البحريني إلى التوصل سابقا إلى اتفاق بشأن عقد اجتماع لروسيا وأعضاء مجلس التعاون الخليجي في المنامة العام الجاري، مؤكدا أنه يجري الآن التحضير لهذا الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وروسيا.

المصدر: “نوفوستي”

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