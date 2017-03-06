الرياض وأربيل تبحثان عملاً مشتركاً لإغاثة النازحين

بحث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني في أربيل أمس مع مستشار الديوان الملكي السعودي العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عملًا مشتركًا لمساعدة النازحين العراقيين الفارّين من الحرب مع داعش.

وأبلغ الربيعة بارزاني خلال الاجتماع تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدًا التقدير لدور الإقليم المستمر في مساعدة وإغاثة النازحين واللاجئين، الذين قصدوا الإقليم هربًا من بطش الإرهاب، وأشار إلى أنه يزور الإقليم للمشاركة في العمل الخيري والإنساني ولمساعدة وإغاثة النازحين مشددًا على أن بلاده ‏ترغب في عودة الإستقرار والهدوء إلى المنطقة.

من جانبه أشاد بارزاني بأعمال وأنشطة المملكة العربية السعودية من الناحية الإنسانية، وخصوصًا مؤسسة الملك سلمان. وأكد أن إقليم كردستان إستطاع إيواء الكثير من النازحين، بالرغم من خوضه حربًا صعبة ضد الإرهاب والأزمات والمشاكل التي يعانيها. يأتي ذلك بعد أسبوع من زيارة تاريخية إلى العراق قام بها في الأسبوع الماضي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العراق منذ عام 2003.. حيث أكد استعداد بلاده لدعم جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش.

(إيلاف – العربية نت)