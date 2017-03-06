المعلم:العلاقات الديبلوماسية بين سورية وارمينيا تجسيد للروابط التاريخية

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم ان “اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سورية وارمينيا، جاءت تجسيدا للروابط التاريخية بين الشعبين السوري والارميني”.

جاء ذلك، خلال تبادل المعلم ووزير خارجية ارمينيا ادوارد نالبنديان الرسائل مناسبة الذكرى ال25 لاقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

ونوه المعلم في رسالته “بمواقف ارمينيا الداعمة لسورية ازاء العدوان الارهابي الذى تتعرض له”.

وأعرب نالبنديان عن “تقدير الشعب الارميني للرعاية الانسانية الكبيرة التى جسدها الشعب السوري فى احتضانه الارمن الناجين من جريمة الابادة”. واكد “ضرورة تعزيز الامن والسلام فى سورية”.

واعرب الجانبان عن “الرغبة والارادة فى دفع علاقات التعاون بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات لترتقى الى مستوى العلاقات السياسية التاريخية بينهما”.