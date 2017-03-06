غارات التحالف العربي حصدت 22 متمردا غرب اليمن اليوم

قال مسؤولون عسكريون وطبيون ان 22 على الاقل من المتمردين الحوثيين قتلوا اليوم، في غرب اليمن خلال معارك وغارة جوية للتحالف العربي الذي يدعم القوات الموالية للحكومة.

وقتل 16 متمردا في غارة جوية على مبنى عسكري يحتلونه في بلدة باجل قرب الحديدة، الميناء المهم على البحر الأحمر، وجنوبا، قرب مدينة المخا، اسفرت اشتباكات بين المتمردين والموالين عن مقتل ستة مسلحين تم نقلهم إلى مشرحة الحديدة.

يذكر ان القوات الحكومية التي تحاول التقدم باتجاه الحديدة كانت استعادت المخا، وهي منفذ آخر على البحر الأحمر، في شباط.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

واوقع النزاع في عامين اكثر من 7500 قتيل و40 الف جريح، بحسب الامم المتحدة، وقد بدأ النزاع الاخير في اليمن في 2014، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على اجزاء كبيرة من البلد الفقير.

المصدر: أ ف ب