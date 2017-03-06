لماذا لا يوجد في ماليزيا فقراء؟

تجربة رائدة لماليزيا مع شبح الفقر تستحق أن الوقوف عندها والاستلهام منها، كيف لا وقد قلبت رقم معدل الفقر من 60 بالمئة إلى 0.6 بالمئة، في ظرف أربعة عقود.

تحد كبير، وتجربة يحتذى بها لخصها رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق في مقابلة مع “العربية” خلال برنامج مع تركي الدخيل، في كلمات.

وأكد محمد نجيب عبد الرزاق هذه الأرقام المثيرة للإعجاب. قائلاً إن “النسبة كانت تتجاوز 60% عندما حصلنا على استقلالنا، وانخفضت هذه النسبة في عام 2015 إلى مستوى متدن جدا يبلغ 0,6%. فالفقر انخفض بشكل كبير للغاية”.

وأرجع ورئيس الوزراء الماليزي الفضل في ذلك إلى التركيز الدائم على تحقيق النمو شريطة ارتباطه بالعدل.

وأردف قائلاً “علينا أن نضمن أن النمو متوازن ويستفيد منه الجميع من دون تهميش لأي مواطن”.

وكشف عبدالرزاق في معرض كلامه عن الخطة السحرية للتجربة الماليزية في النمو الاقتصادي، مؤكداً أن بلاده استفادت من التجربة اليابانية والكورية في التنمية، خاصة أن لهاتين التجربتين قصص نجاح في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن ماليزيا ما زالت ترسل بعثات تعليمية لليابان وكوريا الجنوبية، لنقل الخبرات والاستفادة من تقدم هاتين الدولتين.