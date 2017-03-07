بوغدانوف وجميل يبحثان نتائج مفاوضات “جنيف4”

التقى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف اليوم، برئيس “منصة موسكو” للمعارضة السورية، قدري جميل وناقش معه نتائج المفاوضات السورية الأخيرة في جنيف.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية بهذا الخصوص: “خلال اللقاء تم مناقشة نتائج الجولة الجديدة للمفاوضات السورية في جنيف التي انطلقت يوم الـ23 شباط/فبراير الماضي، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفد الحكومة السورية وعدد من مجموعات المعارضة، والتي شارك فيها كذلك ممثلو المجموعات المسلحة المشاركين في نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا”.

وأضاف البيان: “عبر عن الأسف بسبب عدم تنفيذ مطلب تمثيل المعارضة السورية بأوسع نطاق ممكن خلال التحضير للفعالية وإجراءها، والذي ينص عليه القرار الأممي رقم 2254”.

المصدر: نوفوستي