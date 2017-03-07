نجاة ملك السعودية من محاولة اغتيال في كوالالمبور

كشفت شرطة ماليزيا عن إحباط مخطط إرهابي كان موجها ضد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته إلى كوالالمبور.

وقال رئيس الشرطة الماليزية خالد أبو بكر، إن المخطط الإرهابي كان وراءه 7 أشخاص ألقت السلطات القبض عليهم في فبراير/شباط الماضي، بينهم 4 يمنيين.