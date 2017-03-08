الاردن رفضت مشروع قانون البرلمان الاسرائيلي لحظر الاذان

اكد الاردن اليوم رفضه اعتماد البرلمان الاسرائيلي في تصويت تمهيدي مشروعي قانون يهدفان الى حظر رفع الاذان عبر مكبرات الصوت، مؤكدا ان هذا التشريع يمثل “انتهاكا” لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قوله ان “الاردن يرفض مشروع القانون الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في القراءة الاولى، اليوم اليوم، والذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد في اسرائيل ومنها القدس الشرقية”.

واضاف ان الاردن “يرى أنه (هذا المشروع) ينطوي على تمييز في أهدافه ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية”.

واوضح المومني ان “إدارة أوقاف القدس هي السلطة الوطنية ذات الاختصاص بتنظيم كافة شؤون المساجد في القدس الشرقية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف والمساجد التابعة له، بما يشمل موضوع تنظيم الآذان”.

واكد ان “هناك نصاً واضحاٍ في معاهدة السلام في الفقرة الثانية من المادة التاسعة بخصوص احترام إسرائيل لدور الأردن الخاص القائم في المقدسات الإسلامية في القدس، وإن مثل هذا التشريع يمثل انتهاكاً لهذا الالتزام القانوني بموجب معاهدة السلام”.

واعتمد البرلمان الاسرائيلي اليوم في تصويت تمهيدي مشروعي قانون يهدفان الى حظر الاذان عبر مكبرات الصوت، كما اعلن الكنيست في بيان، ويطالب مشروع القانون الاول بحظر رفع الاذان عبر مكبرات الصوت ليلا، في حين يدعو الثاني الى حظر رفع الآذان بشكل كامل اكان ليلا او نهارا.

وهذان النصان اللذان لا يزال يتعين التصويت عليهما في ثلاث قراءات قبل ان يصبح لهما مفعول قانون، أثارا موجة غضب في العالم العربي حين ساندتهما الحكومة مبدئياً الشهر الماضي.

المصدر: أ ف ب