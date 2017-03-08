الجيش الحر يوافق على الهدنة في حي الوعر بحمص

أعلن الجيش السوري الحر عن موافقته على الهدنة في حي الوعر بمدينة حمص السورية.

وأفادت وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم، بأنها تلقت نسخة من بيان صادر عن المتحدث باسم الفصائل المسلحة أسامة أبو زيد، يشير إلى أن الاتفاق بهذا الشأن وقع في الحي المذكور.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أكثر من مرة عن الوضع الإنساني المأساوي في حي الوعر.

وأشار مصدر دبلوماسي في 20 شباط الماضي إلى أن قافلة إنسانية أممية كانت متوجهة إلى ذلك الحي تعرضت لقصف من قبل مسلحي جماعات معارضة وإرهابيي “جبهة النصرة”، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين والقوات السورية.

المصدر: “نوفوستي”