العاهل الاردني: القمة العربية المقبلة “فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي”

أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم ان القمة العربية المقبلة التي تستضيفها المملكة في 29 من الشهر الحالي هي “فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي”.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان الملك عبد الله اكد خلال استقباله في قصر الحسينية في عمان وزير خارجية قطر، ان انعقاد القمة العربية “في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة يشكل فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي وبلورة رؤى مشتركة لتجاوز الأزمات في المنطقة”.

كما أكد الملك “أهمية تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية، وضرورة بذل الجهود لترسيخ ومأسسة العمل العربي المشترك”. واضاف البيان انه تم خلال الاجتماع “استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضايا الأمة العربية”.

وبحسب البيان، نقل وزير خارجية قطر إلى الملك “تحيات أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحرصه على النهوض بمستوى العلاقات بين البلدين في المجالات كافة”.

ويستضيف الاردن في 29 من الشهر الحالي الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية التي ستعقد على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان).

المصدر:أ ف ب