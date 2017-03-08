جونسون اكد لعباس التزام لندن “حل الدولتين”

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، في رام الله مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون آخر المستجدات عملية السلام مع إسرائيل.

وأكد عباس التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد الرئيس الفلسطيني خلال لقائه بوزير الخارجية البريطاني على عدم شرعية الاستيطان، وأنه على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، إذا ما أرادت إعطاء فرصة للعملية السياسية.

من جانبه، أكد جونسون على دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ورفضها لعمليات الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل على أراضي الضفة الغربية.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، عقب اجتماع عقداه: “الطرفان يمكنهما أن يجدا حلا بالجلوس معا”… “بريطانيا لن تفرض نفسها عليهما بل ستكون داعمة لهم في حال جلسا معا”.

وأضاف الوزير البريطاني: “إسرائيل تواجه العنف والإرهاب، والفلسطينيون يواجهون التوسع الاستيطاني المتسارع، يجب أن تتوقف تلك الحواجز لكي ينجحوا في الوصول لاتفاق” حسب تعبيره.

ووصل الوزير البريطاني إلى رام الله، قادما من مدينة القدس، وعلى جدول أعماله لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الفلسطيني، قبل العودة للقدس مرة أخرى.

وتأتي تصريحات جونسون بعد أن أثار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجدل بتصريحات خرج فيها عن عقود من السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط، إذ أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام.

المصدر: وكالات . ا ف ب