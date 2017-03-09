الجامعة تحتضن «رباعي» للمبعوثين المعنيين بليبيا

القاهرة – ربيع شاهين:

تقرر عقد اجتماع رباعي للمبعوثين المعنيين بليبيا بمقر اﻷمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الشهر الجاري في 19 أو 20 وسوف يشارك به كل من ممثل الأمين العام للجامعة والاتحاد اﻷفريقي واﻷمم المتحدة، بجانب ممثل الاتحاد اﻷوروبي ﻷول مرة.

ويهدف الاجتماع الى تبادل وجهات النظر في شأن اﻷوضاع على الساحة الليبية ومصير اتفاق الصخيرات والعملية السياسية الجارية، التي ترعاها اﻷمم المتحدة منذ نحو عامين أو أكثر، كما يتناول التطورات المتسارعة للأحداث، وفقاً لما تواتر من تقارير من تجميد للاتفاق السياسي والغاء المجلس الرئاسي الذي تمخض عن هذا الاتفاق «المعروف باتفاق الصخيرات» بعد التدهور اﻷمني واستهداف الهلال النفطي.

وكشفت مصادر دبلوماسية بالقاهرة عن اتصالات قالت أن مصر تقوم بها مع مختلف اﻷطراف الليبية وخاصة مجلس النواب للوقوف على حقيقة هذه التطورات الجارية في طرابلس وبغرض انقاذ العملية السياسية.. ونفت المصادر ما تردد عن الغاء اتفاق الصخيرات، لافتة الى أن ما تم الغاؤه يتعلق فقط بالملحق المنشئ للمجلس الرئاسي، كما نفت اﻷنباء التي تواترت عن تجميد مجلس النواب لاتفاق الصخيرات، فيما كشفت عن أن من اتخذوا هذا القرار يعدون أقلية من المتمردين داخل المجلس ،الذي لم يكتمل الاطار والنصاب القانوني لانعقاده.

وفي سياق التحركات ذاتها تستضيف الجزائر خلال شهر نيسان المقبل اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار العربي واﻷفريقي على مستوى وزراء الخارجية لبحث اﻷوضاع المتردية ومصير العملية السياسية والجهود التي تبذلها دول الجوار من أجل انجاح مسيرة التسوية السياسية والحيلولة دون انفراد العقد بعد ما تحقق من خطوات على مدى اﻷشهر القليلة الماضية.

ويذكر أن آلية دول الجوار، التي تضم دول التماس الجغرافي العربية واﻷفريقية مع ليبيا 7 دول» تأسست قبل أكثر من عام ونصف بالقاهرة وتوالي اجتماعاتها لمساعدة اﻷطراف الليبية على تجاوز المأزق الراهن، ووضع حد للصراعات القائمة والحفاظ على وحدة الدولة وصيانة مؤسساتها وكذا حماية ثرواتها ورفض أية تدخلات خارجية في شئونها، والاحتكام الي المفاوضات كأساس للحل ونبذ الأعمال العسكرية.

الى ذلك دعا البرلمان الليبي المنتخب ومقره في شرق البلاد، الى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل شباط 2018 لوضع حد للازمة الخطيرة التي تواجهها البلاد.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى في رسالة الى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والى التخبط السياسي الحاصل، يطلب منكم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاستعداد لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل شهر شباط من العام 2018».

واكد متحدث باسم البرلمان المنبثق عن انتخابات عام 2012 فتحي المريمي الاربعاء هذا القرار لوكالة الانباء الرسمية التابعة لسلطات شرق البلاد.