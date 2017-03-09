مسؤول أميركي يؤكد أن البغدادي فر من الموصل

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي فر من الموصل وفوض على الأرجح القيادة التكتيكية للمعركة إلى قادة محليين.

وأوضح المسؤول أن البغدادي، الذي أعلن «الخلافة» في ظهوره العلني الوحيد في يوليو 2014، فر من المعقل السابق لتنظيم داعش قبل فترة وجيزة من محاصرة القوات العراقية لمدينة الموصل خلال العملية العسكرية لاستعادة السيطرة عليها.

وقال المسؤول لصحافيين إن البغدادي «كان في الموصل قبل الهجوم، نعلم أنه كان هناك» وأضاف «لقد غادر قبل أن نعزل الموصل وتلعفر»، وهي بلدة غرب المدينة. وأشار المسؤول إلى أنه لا يوجد اعتقاد بأن البغدادي يمارس أي نوع من النفوذ التكتيكي حيال كيفية إدارة القتال في الموصل. وتابع «على الأرجح أنه أعطى توجيهات استراتيجية عامة وترك الأمر لقادة ميدانيين».

وقال المسؤول الأميركي إن داعش خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، ويسعى جاهداً للاحتفاظ بما تبقى له من أراضي «الخلافة» التي أعلنها. وأشار المسؤول إلى أن التنظيم يدرس مرحلة ما بعد خسارته التي تبدو محققة لمعاقله في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية.

ا ف ب