غمز

موقع اللواء

وزير سابق تمّ تعيينه مستشاراً لمرجع رسمي للاستفادة من «خبرته» في التواصل مع الإعلام والمواقع الألكترونية… وبعض الأطراف السياسية!

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