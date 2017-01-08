فوجئت فاعليات شمالية بحملة تعليق صور لوزير سيادي مع رئيس الحكومة على الطرقات بين شكا وحلبا من دون أن تعرف إذا كانت مقدمة لجولة ينوي الوزير القيام بها إلى المنطقة!