لغز

موقع اللواء

فوجئت فاعليات شمالية بحملة تعليق صور لوزير سيادي مع رئيس الحكومة على الطرقات بين شكا وحلبا من دون أن تعرف إذا كانت مقدمة لجولة ينوي الوزير القيام بها إلى المنطقة!

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