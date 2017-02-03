همس

موقع اللواء

تنطلق تحضيرات دستورية للردّ على أية محاولات للفراغ من مطالعة المرجع الدستوري ادمون رباط بأن الدستور اللبناني لا يلحظ الفراغ في أي من مواده.

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