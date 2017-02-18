همس

موقع اللواء

استبعدت زيارة قطب وسطي إلى مقر رئاسي على خلفية استبعاده عن اللجنة الرباعية التي درست ولا تزال صيغة لقانون انتخاب جديد.

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