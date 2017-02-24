غمز

موقع اللواء

يشكو وزير تسلم حديثاً وزارة خدماتية من «حجم الفوضى» الذي خلفه سلفه في الوزارة، وصعوبة إصلاح ما أفسده الدهر.

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