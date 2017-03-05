لم تنفع المساعي التي بذلت على أكثر من صعيد في التخفيف من حدة الخلاف الذي انفجر بسرعة بين معراب والرابية بسبب اقتراح رئيس القوات اللبنانية النص على تخصيص الكهرباء في فذلكة الموازنة، والحد من الهدر الكهربائي!