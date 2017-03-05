تساءلت هيئات سياحية عن مصير موسم السياحة والاصطياف المقبل في حال بقيت علاقات لبنان مع الاشقاء الخليجيين على ما هي عليه من الحذر والترقب، بعد تجدّد الحملات الحزبية على دول مجلس التعاون!