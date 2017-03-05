همس

موقع اللواء

تحاول جهات معروفة النيل من قطب سياسي بالتركيز على علاقته مع رجل أعمال متعدد المشاريع، وأثيرت حوله أكثر من علامة استفهام في الفترة الأخيرة!

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