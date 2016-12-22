الجمعية العامة لحلأمم المتحدة تقرُّ تشكيل فريق عمل حول جرائم حرب في سوريا

أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء تشكيل مجموعة عمل مهمتها جمع ادلة حول جرائم حرب في سوريا وهي الخطوة الاولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن ذلك امام القضاء.

وتبنت الجمعية العامة النص الذي تقدمت به ليشتنشتاين ويقضي بوضع آلية للتحقيق بأغلبية 105 اصوات مقابل 15 دولة صوتت ضده و52 امتنعت عن التصويت. وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق مع لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة في 2011 وأحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي اوقع اكثر من 310 آلاف قتيل.

وجمعت هيئات اخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن ان تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.

والنص اعدته ليشتنشتاين برعاية 58 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا الى جانب تركيا والسعودية وقطر.

وقالت سفيرة ليشتنشتاين لدى الامم المتحدة كريستينا فينافيسير امام الجمعية العامة ان القرار سيعوض عن فشل مجلس الامن الدولي في احالة هؤلاء المسؤولين عن جرائم خطيرة امام القضاء.

وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبا رفعه مجلس الامن بان تبدأ المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.

وقالت فينافيسير «اخيرا خطونا خطوة مهمة باتجاه تحقيق الآمال التي لطالما خيبناها».

وبين الدول التي صوتت ضد القرار روسيا والصين وايران. ويمهل القرار الامين العام للامم المتحدة عشرين يوما لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الامم المتحدة.

ويقضي القرار «بوضع آلية دولية حيادية ومستقلة للمساعدة في التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن اكثر الجرائم خطورة» في سوريا منذ آذار 2011.

كما ينص على «جمع ودعم وحماية وتحليل الادلة على انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات واعداد ملفات من اجل تسهيل واجراء محاكمات جنائية عادلة ومستقلة».

ورحبت منظمة «هيومن رايتس وتش» بتبني القرار. وقالت المستشارة لشؤون العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح «بوضع الآلية التحقيقية» قائلة «تقوم الجمعية العامة بتمهيد الطريق للمحاسبة بعد سنوات من الفظائع التي لم يتم التحقق منها».

من جهة اخرى، تعتزم فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي يحظر بيع سوريا مروحيات ويفرض عقوبات مرتبطة بالاسلحة الكيميائية.

ويقضي النص بفرض تجميد موجودات ومنع دخول اربعة مسؤولين سوريين وعشرة كيانات بينها مركز سوري للابحاث مرتبط بتطوير اسلحة كيميائية.

ويمكن ان يحصل تصويت على هذا النص الاسبوع المقبل. لكن دبلوماسيين اكدوا ان روسيا حليفة النظام السوري ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد النص في مجلس الامن الدولي، كما حدث ست مرات حتى الآن منذ بدء النزاع في سوريا.

الى ذلك،خلص تحقيق للامم المتحدة نشرت نتائجه الاربعاء بشأن هجوم استهدف في ايلول قافلة مساعدات انسانية في محافظة حلب الى ان القافلة تعرضت لغارة جوية ولكن من دون ان يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن شن هذه الغارة.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية في ملخص تحقيقها ان القافلة «تعرضت لهجوم جوي استخدمت فيه انواع عدة من الذخائر اطلقتها اكثر من طائرة من اكثر من نوع».

واكدت اللجنة انها تمكنت من تأكيد ان ما جرى للقافلة «ناجم عن هجوم جوي، الا انه تعذر تحديد الجهة او الجهات التي نفذته».

ونفى المحققون ما اكدته في حينه روسيا من ان القافلة تعرضت لقصف بري من منطقة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وليس لغارة جوية.

واضافت اللجنة انها تلقت تقارير تؤكد انه من «المرجح جدا» ان تكون مروحيات وثلاث طائرات حربية سورية هي المسؤولة عن شن الغارة بمشاركة طائرة روسية.

(اللواء-وكالات)