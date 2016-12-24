شاهد.. تصفيق بمجلس الأمن بعد اعتماد قرار ضد الاستيطان

تصفيق حاد.. هكذا كان رد فعل أعضاء مجلس الأمن، مساء الجمعة، بعد تبني قرار تاريخي يقضي بإدانة وتجميد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وتم التصويت بالإيجاب على القرار بأغلبية 14 عضواً، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار، مما مهد الطريق للمجلس الذي يضم 15 عضواً لتبني القرار.

وقد قُدم مشروع القرار هذه المرة للتصويت بطلب من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بعد أن سحبته مصر بطلب من ترمب، وهو الأول ضد إسرائيل منذ 8 سنوات في مجلس الأمن.

إسرائيل رأت في تمرير الولايات المتحدة للقرار تخلياً عنها، ووصفته بأنه قرار “مشين” ضد اسرائيل وليس ضد المستوطنات.

في حين، قالت الرئاسة الفلسطينية إن القرار صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، ويوم نصر للقضية الفلسطينية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين.