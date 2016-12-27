اعتقال 6 سوريين أضرموا النار بمتشرد في برلين

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ستة سوريين وآخر ليبي على خلفية محاولتهم إضرام النار بشخص مشرد في إحدى محطات الميترو في العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت صحيفة “BZ” ، الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على ستة سوريين وشخص ليبي، بعد نشر فيديو وصور تظهر قيامهم بإضرام النار بأحد المشردين في محطة مترو أنفاق بالعاصمة الألمانية برلين أثناء ليلة عيد الميلاد.

فيما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أخرى أن الشبان سلموا أنفسهم بمفردهم، بعد أن انتشرت صورهم وتسجيلاتهم على كافة الصحف والمواقع الألمانية، وإعلان الشرطة الألمانية عملية البحث عليهم.