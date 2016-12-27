ترامب سيلغي 70 % من قرارات أوباما

أعلن عضو الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، نيوت جينجريتش، أن ترامب ينوي إلغاء %70 من القرارات التشريعية الصادرة عن الرئيس، المنتهية ولايته، باراك أوباما، بعد توليه منصبه الرئاسي.

وخلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية الإخبارية، أمس، قال جينجريتش: إن ترامب «سيقوم بإلغاء نحو 60 أو %70 من مراسيم أوباما التشريعية أوسيلغيها بالكامل، ولفعل ذلك الإجراء، ستتطلب هذه التدابير تسجيلا قانونيا من قبل محامين أذكياء».

يذكر أن الرئيس أوباما وقّع أكثر من 260 قرارا تنفيذياً خلال ولايتيه، واستغل سلطاته للمضي قدما في الإصلاحات العمالية والمناخ والهجرة، بعد رفض الكونغرس الذهاب إلى جانب البرامج المقترحة له.

في غضون ذلك، احتفل دونالد بأعياد الكريسماس وحضر وزوجته ميلانيا قداس الميلاد في كنيسة بيثيسدا باي ذي سي، قرب بالم بيتش، في ولاية فرجينيا، حيث تمضي الأسرة أعياد نهاية السنة، في حين احتفلت ابنته إيفانكا بعيد الكريسماس وعيد حانوكا اليهودي، مع زوجها غاريد كوشنر «يهودي» وأبنائها.

ونشرت إيفانكا صورة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أثناء الاحتفال، معلقة: «هذا العام هو إحدى المناسبات النادرة والخاصة، حيث يتزامن عيد حانوكا وعيد الميلاد.. عيد ميلاد سعيد وحانوكا سعيد».

إلى ذلك، تقدم ابن ترامب، إيريك، لوزارة العمل، بطلب للسماح له باستقدام 6 عمال ومزارعين من جنسيات أجنبية، من المكسيكيين أو من أميركا اللاتينية، كي يعملوا في شكل مؤقت ستة أيام في الأسبوع لمدة خمسة شهور مقبلة فقط.

يذكر أن ترامب خلال حملته الانتخابية قال إنه يحارب الهجرة غير الشرعية، وسيحارب العمالة القادمة من المكسيك وأميركا اللاتينية، في وقت تشير التقارير إلى أن وزارة العمل منحت «مجموعة ترامب» في الـ 15 عاما الأخيرة، الموافقة على توظيف 1256عاملا أجنبيا.