فرنسا تنجو من كارثة كانت ستحصل ليلة راس السنة…وهذه التفاصيل

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت في جنوب غرب فرنسا رجلا للاشتباه بتخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة.

وقال المصدر إن الرجل الذي اعتقل في منطقة كيو غربي تولوز أمس الثلاثاء “كان معروفا سابقا لدى الشرطة”.

وأضاف المصدر أن شخصين آخرين، أحدهما يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم على الشرطة، اعتقلا يوم الثلاثاء في مداهمة أخرى للشرطة في تولوز.

وعززت الشرطة وجودها في المواقع السياحية داخل المدن الكبرى وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بعد الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين هذا الشهر.

(رويترز)