قتيلان و28 جريحا في انحراف قطار عن مساره في الهند

قتل شخصان وأصيب 28 آخرين اليوم إثر خروج قطار عن مساره في شمال الهند، على مقربة من موقع حادث القطار الذي اوقع 146 قتيلا في تشرين الثاني الفائت.

ووقع الحادث في مدينة كانبور في ولاية اوتار براديش، عندما خرجت نحو 10 من عربات القطار عن مسارها.

واكد المفتش العام في شرطة كانبور زكي احمد لوكالة “فرانس برس”، “مقتل اثنين واصابة 28 شخصا على الاقل ادخلوا الى المستشفيات في محيط كانبور”.

إشارة إلى أن شبكة القطارات في الهند واحدة من الاكبر في العالم وتبقى وسيلة النقل الرئيسية في البلد المترامي الاطراف رغم منافسة الخطوط الجوية.