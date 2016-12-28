كوريا الجنوبية: اعتقال وزير الصحة السابق في شبهات فساد

اعتقل وزير الصحة الكوري الجنوبي السابق مون هيونج بيو اليوم الأربعاء، بينما يتسع نطاق التحقيق حول فضحية الفساد التي تعصف حالياً بالرئيسة بارك جون هي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واعتقل مون الذي يدير صندوق التقاعد الوطني التابع للدولة، للاشتباه في أنه ضغط على الصندوق لدعم عملية اندماج بين شركة سامسونغ وشركات تابعة عندما كان وزيراً للصحة، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وأعرب محققون عن قلقهم إزاء إمكانية أن يكون مون قد حاول طمس الدليل، وهم الآن أمامهم 48 ساعة لإصدار مذكرة اعتقال رسمية، بحسب يونهاب.

وكان محققون قد داهموا مكاتب سامسونغ وصندوق التقاعد في نوفمبر ضمن تحقيقهم بشأن ما إذا كانت بارك قد ضغطت على الصندوق لدعم سامسونغ، في مقابل مزايا منحت إلى صديقتها تشوي سون سيل.