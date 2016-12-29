اتفاق وقف القتال يقرب الأزمة السورية من نهايتها

بدأت ملامح اتفاق وقف القتال في سوريا، الذي أعلنته روسيا الخميس، تتضح، مع إعلان بعض الأطراف عن الفصائل المسلحة التي يشملها وقف إطلاق النار، والدول التي ستشارك في عملية السلام اللاحقة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن الحكومة السورية وقعت مع فصائل المعارضة المسلحة، اتفاقا لوقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليل الخميس، وهو مضمون الوثيقة الأولى من الاتفاق.

وأوضح بوتن أن الاتفاق يشمل نحو 60 ألف مقاتل من الفصائل المعارضة.

فيما أوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شيريغو أن 7 مجموعات مسلحة من المعارضة وقعت على الاتفاق، معتبرا الجماعات التي لم توقع “إرهابية”.

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش السوري أن الاتفاق لا يشمل “تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين”، كما أكدت تركيا أن الاتفاق “لا يشمل أي تنظيم تعتبره الأمم المتحدة إرهابيا”.

وأفادت مصادر إلى أن الاتفاق شمل جميع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما فيها مناطق ريف دمشق بالكامل وحي الوعر ومناطق جبهة فتح الشام.

وأعلن الجيش السوري الحر التزامه بوقف إطلاق النار، مع “الاحتفاظ بحق الرد على أي انتهاكات”.

وفي حال صمد وقف إطلاق النار لمدة شهر، تبدأ مباحثات سلام في إطار عملية سياسية، حسب الاتفاق، ويبدو أن المرحلة الأولى من عملية السلام تتمثل في مؤتمر أستانة في كازاخستان.

ولمح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الدول المشاركة في عملية السلام، حيث قال إنه إلى جانب روسيا وتركيا وإيران، فإن مصر مدعوة، والولايات المتحدة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة رسميا.

وأضاف لافروف أن السعودية وقطر والأردن يمكن أن يشاركوا في مرحلة تالية.

وأشارت مصادر إلى أن “بعض فصائل المعارضة السورية ترفض المشاركة في مؤتمر أستانة في ضوء الظروف الحالية”.