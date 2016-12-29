بدت اسعار النفط بلا توجه واضح في آسيا اليوم الخميس بعد تراجعها على اثر تقديرات تتحدث عن ارتفاع مخزونات الخام الاميركية.

وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم شباط 20 سنتا الى 53,86 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم شباط ، فقد ارتفع سعره ثلاثة سنتات ليبلغ 56,25 دولارا.

ونشر المعهد الاميركي الخاص “اميريكان بتروليوم اينستيتيوت” الاربعاء تقديرات تفيد ان احتياطات النفط الاميركية ارتفعت خلال الاسبوع المنصرم، مما يؤدي الى تراجع سعر النفط الخفيف الذي بلغ اعلى مستوى له منذ 18 شهرا.

وينتظر المستثمرون صدور الارقام الرسمية في هذا الشأن الخميس. واي زيادة في ارتفاع الاحتياطات الاميركية يعني تراجعا في الطلب على النفط في اول اقتصاد في العالم، بينما تؤثر وفرة العرض على الاسعار العالمية.