بوتين يعلن اتفاقاً دولياً لوقف نار شامل في سوريا وإطلاق محادثات سياسية

من المقرر ان يكون وقفا لاطلاق نار شامل في سوريا دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، بموجب اتفاق روسي تركي وافقت عليه دمشق والفصائل المعارضة، تمهيدا لبدء جولة جديدة من المفاوضات لانهاء النزاع المستمر منذ نحو ست سنوات.

ويأتي هذا الاتفاق على ضوء التقارب الاخير بين موسكو حليفة دمشق وانقرة الداعمة للفصائل المعارضة، في غياب اي دور للولايات المتحدة التي كانت قد توصلت وروسيا الى اتفاقات مماثلة سابقا لكنها لم تصمد.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتفاق وقف اطلاق النار «فرصة تاريخية» لانهاء الحرب في سوريا.

وبعد لقاءات عدة في تركيا بين مبعوثين روس وممثلين للفصائل المعارضة، اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس التوصل الى وقف لاطلاق النار ضمن اطار اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة يتضمن بدء محادثات سلام دولية مع تركيا وايران في استانا عاصمة كازاخستان.

وقال بوتين خلال لقاء مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين ان «حدثا انتظرناه منذ زمن وعملنا كثيرا من اجل التوصل اليه تحقق قبل بضع ساعات».

كما اعلن الرئيس الروسي «خفض» الوجود العسكري الروسي في سوريا حيث تشن قواته حملة غارات جوية لدعم النظام في دمشق منذ ايلول 2015.

وصرح انا اؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سوريا». واكد «لكننا سنواصل بدون شك مكافحة الارهاب الدولي».

وابدى كل من الجيش السوري والفصائل المقاتلة والائتلاف السوري المعارض موافقتهم على وقف اطلاق النار تزامنا مع ترحيب الامم المتحدة بالاتفاق، املة أن يسمح بايصال المساعدات للمدنيين.

وتحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن سبع مجموعات تمثل 62 الف مقاتل من «ابرز قوات» المعارضة، وقعت على اتفاق وقف اطلاق النار مع دمشق، بينها حركة احرار الشام الاسلامية التي تحظى بنفوذ.

واكد بوتين واردوغان خلال اتصال هاتفي امس اهمية «تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب»، مشددين وفق بيان للكرملين على ان «وقف اطلاق النار لا يشمل مجموعات ارهابية وبالدرجة الاولى تنظيم الدولة الاسلامية».

وبحسب بيان الجيش السوري، «يُستثنى» من القرار «تنظيما داعش وجبهة النصرة الارهابيان والمجموعات المرتبطة بهما».

الا ان اسامة ابو زيد المستشار القانوني لفصائل المعارضة الذي شارك في المفاوضات مع الجانبين الروسي والتركي، اكد في مؤتمر صحافي في انقرة ان الاتفاق «يشمل جميع المناطق وجميع الفصائل العسكرية الموجودة في مناطق المعارضة السورية».

وشدد احمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» على ان «الاتفاق يستثني فقط تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيمات ارهابية اخرى» لكنه يشمل جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).

واوضح ان الاتفاق يسري على «جميع المناطق التي تتواجد فيها المعارضة المعتدلة او تلك التي تضم المعارضة المعتدلة مع عناصر فتح الشام على غرار ادلب» في شمال غرب البلاد.

الجيش.. والائتلاف

وبعد وقت قصير على اعلان بوتين، اعلن الجيش السوري في بيان وقفاً شاملاً للعمليات القتالية على جميع الاراضي السورية بدءاً من منتصف ليل الخميس الجمعة، على ان يستثني تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة فتح الشام.

وقال البيان: «تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفاً شاملاً للاعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر من يوم 30/12/2016»، على ان «يُستثنى» من القرار «تنظيما داعش وجبهة النصرة الارهابيان والمجموعات المرتبطة بهما».

وكان وزير الخارجية التركية مولود تشاوش اوغلو اعلن في وقت سابق امس ان في حال نجاح وقف اطلاق النار فان مفاوضات سياسية بين السلطات السورية والمعارضة ستجري في استانا.

وفي الوقت نفسه،اعرب الائتلاف السوري المعارض دعمه لاتفاق وقف اطلاق النار الشامل في سوريا.

وقال احمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية «يعبر الائتلاف الوطني عن دعمه للاتفاق ويحث كافة الأطراف على التقيد به».

واكد ان فصائل المعارضة «سوف تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وسترد في حال حصول انتهاكات»، لافتا الى ان من بين الفصائل الموقعة على الاتفاق «حركة احرار الشام وجيش الاسلام وفيلق الشام ونور الدين الزنكي».

واعتبر رمضان ان «الاتفاق يستثني فقط تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيمات ارهابية اخرى» لكنه «لا يسمح بمس المدنيين».

واوضح انه يسري على «جميع المناطق التي تتواجد فيها المعارضة المعتدلة او تلك التي تضم المعارضة المعتدلة مع عناصر فتح الشام على غرار إدلب».

وقال رمضان انه بعد سريان وقف اطلاق النار «نتوقع إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة بإشراف الأمم المتحدة».

بدوره،اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان اتفاق وقف اطلاق النار يشكل «فرصة حقيقية» لتسوية سياسية للنزاع.

وقال المعلم في مقابلة مع التلفزيون السوري «هناك فرصة حقيقية لنصل الى تسوية سياسية للازمة فى سوريا تنهى سفك الدم وتؤسس لمستقبل البلاد».

واضاف: «نحن نثق بالضامن الروسي لاتفاق وقف الاعمال القتالية لانهم شركاؤنا فى الحرب على الارهاب ولا نثق بالدور التركي».

واضاف: «سنشارك في استانا بذهن مفتوح وفق معطيات الوضع العام في المنطقة وفي الساحة الدولية» موضحا ان «كل شيء يطرح قابل للنقاش عدا السيادة الوطنية وحق الشعب السوري في اختيار قيادته».

محادثات استانة

وبالتوازي مع اتفاق وقف اطلاق النار، اعلنت موسكو بدء الاستعدادات لمحادثات سلام يفترض ان تعقد في استانة قريبا، في كانون الثاني على الارجح.

وناقش بوتين واردوغان امس الجهود الجارية حاليا لتنظيم هذه المفاوضات. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «سنبدأ مع تركيا وايران الاعداد للقاء استانة»، مضيفاً ان موسكو مستعدة لدعوة مصر وتحاول جذب قوى اقليمية اخرى كالسعودية وقطر والعراق والاردن.

واشار كذلك الى سعي موسكو لاشراك ادارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتسلم مهامه الشهر المقبل، خلفا للرئيس الحالي باراك اوباما الذي يبدو ان لا دور لادارته في المفاوضات الجارية.

ولم يحدد لافروف المجموعات المعارضة التي ستفاوض ممثلي الرئيس السوري بشار الاسد على طاولة المحادثات.

واكد ابو زيد بدوره «التزام المعارضة بان تشترك في مفاوضات الحل السياسي خلال شهر من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ» وفق بنود الاتفاق، موضحا ان وفد المعارضة سيكون «منبثقا عن الهيئة العليا للمفاوضات».

وفي جنيف، اعرب مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستفان دي ميستورا عن دعمه لمحادثات استانا، املا أن تساهم هذه التطورات في «استئناف المفاوضات السورية.. التي ستتم الدعوة اليها برعاية الامم المتحدة في 8 شباط 2017».

وشدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو على ان اجتماع استانة «ليس بديلا عن لقاء جنيف (…) بل مرحلة مكملة له».

وبعد قطيعة نجمت عن اسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود السورية في اواخر 2015 ، تكثف التعاون بين الطرفين مؤخرا.

وفي مؤشر على الحد الذي بلغه التقارب الثنائي في سوريا، شنت مقاتلات روسية ليل الاربعاء الخميس غارات على مدينة الباب حيث تخوض القوات التركية وفصائل معارضة هجوما لطرد تنظيم الدولة الاسلامية منها.

لم يتضح في البدء ما اذا تمت الغارات بتنسيق بين روسيا وتركيا التي اتهمت هذا الاسبوع التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة بعدم دعم عملياتها العسكرية في سوريا.

واوضحت وكالة دوغان نقلا عن مصادر عسكرية ان الغارات استهدفت القطاع الجنوبي للمدينة.

ميدانياً أيضاً،أعلنت الخارجية الروسية أن السفارة الروسية في دمشق استهدفت مجددا امس بقذيفة، مشيرة إلى أن الحادثة لم تسفر عن ضحايا أو جرحى.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت الأربعاء أن قذائف عدة استهدفت سفارتها في دمشق مرتين الأربعاء من دون وقوع اصابات أو اضرار في الممتلكات.

الى ذلك، قتل 15 مدنيا على الاقل واصيب العشرات بجروح امس في غارات شنتها طائرات مجهولة وقصف مدفعي لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وافاد المرصد السوري عن «مقتل 15 مدنيا على الأقل بينهم ستة أطفال جراء تصعيد القصف الجوي والمدفعي على مناطق عدة في الغوطة الشرقية هي مدن دوما وحرستا وعربين وزملكا وسقبا». وردت الفصائل المعارضة بدورها باستهداف دمشق بقذائف عدة.

على جبهة اخرى في سوريا، افاد المرصد بمقتل «خمسة مدنيين بينهم طفلة بعد منتصف الليل جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام في مدينة درعا» التي تتقاسم قوات النظام والفصائل المعارضة السيطرة عليها جنوب البلاد.

وامس قالت الأمم المتحدة إن أربعة ملايين شخص في دمشق يفتقرون إلى مياه صالحة للشرب منذ أكثر من أسبوع بعد استهداف ينابيع مياه خارج العاصمة السورية بشكل متعمد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إمدادات المياه من نبع بردي ونبع عين الفيجة التي تخدم نحو 70 في المئة من دمشق والمناطق المحيطة بها انقطعت.

مواقف

سياسيا توالت ردود الفعل على الاتفاق. فرحبت واشنطن بحذر معربة عن الامل في ان «تحترم جميع الاطراف» المشاركة في النزاع هذا الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان «المعلومات بشأن وقف لاطلاق النار في الحرب الاهلية في سوريا تشكل تطورا ايجابيا (…) نرحب بكل جهد لوقف العنف وانقاذ الارواح وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية المثمرة».

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الاتفاق «فرصة تاريخية» لانهاء النزاع الدائر في هذا البلد.

وأشار إلى ان تركيا ستواصل عمليتها العسكرية التي بدأتها قبل أربعة أشهر في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمتمردين الأكراد.

كما رحبت الحكومة الاردنية بالاتفاق.واعتبر الامين العام المقبل للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان النزاع في سوريا «تحول سرطانا على نطاق دولي».

(اللواء-وكالات)