تركيا تُعِلن اتفاقاً مع روسيا على «خطة لوقف لإطلاق النار» في سوريا

اتفقت تركيا وروسيا على خطة لوقف لاطلاق النار في كل انحاء سوريا كما افادت وكالة الاناضول الحكومية التركية امس لكن لم تؤكد دمشق وموسكو والمعارضة السورية ذلك.

وافاد المصدر نقلا عن «مصادر ثقة» ان الخطة هدفها توسيع نطاق وقف اطلاق النار الذي توصل اليه البلدان في وقت سابق واتاح عمليات اجلاء من حلب، ليشمل كل انحاء البلاد الا انها تستثني، مثل اتفاقات الهدنة السابقة، «المجموعات الارهابية».

لكن وسائل اعلام النظام السوري لم تشر الى الخطة فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انه لا يمكنه التعليق على مسألة لا يملك «معلومات كافية حولها».

كما كتب لبيب النحاس، مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «احرار الشام» الاسلامية على تويتر بعد الظهر أن المجموعات المسلحة لم تتلق «اي اقتراح رسمي حول وقف النار». واضاف: «القول بأنهم وافقوا على وقف اطلاق النار غير صحيح».

وذكرت وكالة الاناضول ان تركيا وروسيا تعملان لبدء تنفيذ وقف اطلاق النار عند منتصف الليل، وأن الخطة في حال نجاحها ستشكل اساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة تريد موسكو وانقرة تنظيمها في استانة في كازاخستان.

ولم يتضح اين ومتى تم الاتفاق على هذه الخطة لكن جرت محادثات خلال الاسابيع الماضية في انقرة بين تركيا وروسيا وممثلين عن المعارضة السورية.

وذكرت قناة الجزيرة القطرية ان لقاء جديدا سيعقد اليوم في انقرة، وهذه المرة بين ممثلين عسكريين عن روسيا وفصائل معارضة.

وقال مسؤول كبير في المعارضة السورية امس إن جماعات المعارضة الرئيسية تجري محادثات مع تركيا بشأن اقتراح لوقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا وإنها ترفض طلب موسكو استثناء معقل رئيسي لهم قرب دمشق من وقف إطلاق النار.

وقال منير السيال رئيس المكتب السياسي لحركة أحرار الشام المشاركة في المحادثات مع تركيا إن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح.

وقال السيال: «المشاورات جارية برعاية تركية والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل بسوريا تتوافق علية فصائل الثورة».

بدوره،اكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو امس إن تركيا وروسيا أعدتا اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا وأضاف أن أنقرة لن تتراجع عن معارضتها لبقاء الأسد في السلطة. ولم يستبعد مسؤول تركي آخر دورا انتقاليا للرئيس السوري.

وقال أوغلو للصحفيين: «هناك نصان جاهزان بشأن حل في سوريا. أحدهما عن حل سياسي والآخر عن وقف لإطلاق النار. يمكن تنفيذهما في أي وقت».وقال إن المعارضة السورية لن تقبل بالأسد أبدا.

وأضاف: «العالم بأسره يعلم أن من غير الممكن إحداث انتقال سياسي بوجود الأسد ونحن جميعا نعلم كذلك أنه من المستحيل أن يلتف هؤلاء الناس حول الأسد».

وقالت مصادر إنه بموجب اتفاق إطار بين الدول الثلاث يمكن تقسيم سوريا إلى قطاعات غير رسمية من النفوذ الإقليمي وأن يظل الأسد رئيساً لبضع سنوات على الأقل.

وقال مسؤول حكومي تركي كبير إن المناقشات المستقبلية من المرجح أن تبحث دور الأسد. وقال المسؤول:«نولي أهمية لتشكيل حكومة انتقالية تحقق مطالب الشعب السوري… وسيجري في الفترة المقبلة بحث ما إذا كان الأسد سيشارك في هذه الحكومة أم لا».

وتابع المسؤول يقول إن الأسد لن يحضر محادثات أستانة التي من المرجح أن تجري على مستوى وكلاء الوزارة «على أعلى تقدير».

ولم يتم تحديد موعد بعد لمحادثات استانة لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت ان اللقاء لا يزال في مرحلة التخطيط.

ميدانيا، قتل 22 مدنيا على الاقل (هم أفراد عائلتين) بينهم عشرة اطفال في غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة على قرية الحجنة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الخاضعة بمعظمها لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

من جهة اخرى،اعلنت الخارجية الروسية ان قذائف عدة استهدفت سفارتها في دمشق مرتين امس دون وقوع اصابات او اضرار في الممتلكات منددة بعمل «استفزازي».

(اللواء-وكالات)