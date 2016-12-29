رئيسة تايوان ستزور أميركا في خطوة تثير غضب الصين

قالت وزارة الخارجية في تايوان اليوم الخميس إن رئيسة البلاد تساي إينغ وين ستتوقف في الولايات المتحدة أثناء رحلتها المقررة لأميركا اللاتينية الشهر المقبل في خطوة من المتوقع أن تثير غضب الصين التي حثت واشنطن على منع توقفها على أراضيها.

وقالت الوزارة إن تفاصيل توقف تساي في الولايات المتحدة ستكشف خلال الأيام المقبلة. وكان مكتب تساي قد أعلن هذا الشهر أنها ستزور هندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا والسلفادور بذلك الترتيب.

ومن المقرر أن تغادر تايوان في السابع من يناير/ كانون الثاني وتعود إليها في الخامس عشر من الشهر.