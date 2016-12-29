مرافعة كيري عن التباينات مع إسرائيل: الإمتناع عن الفيتو لحمايتها من الزوال

استمرت تداعيات الموقف الاميركي الاخير في مجلس الامن الدولي، الذي سمح بتمرير قرار إدانة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي حين، حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس من ان المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تهدد في الآن نفسه امل السلام مع الفلسطينيين وبقاء اسرائيل ذاتها في مرافعة منه عن التباينات مع الاحتلال بشأن الاستيطان ،سارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى التنديد برؤية كيري واصفاً اياها بأنها «منحازة».

غير ان الامر الذي بدا مستغرباً موقف الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الذي قال في تغريدة على موقع تويتر انه:«لا يمكننا الاستمرار بالسماح بمعاملة اسرائيل بازدراء تام وعدم احترام».

وفي خطاب شامل عرض فيه رؤيته لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي القائم منذ عقود ، حذر كيري من ان اسرائيل في سباق سيؤدي الى «احتلال دائم» لأراضي الفلسطينيين.

وقال: «اليوم هناك اعداد متساوية من اليهود والفلسطينيين يعيشون بين نهر الاردن والبحر المتوسط».

واضاف: «لديهما الخيار، يمكنهم ان يختاروا العيش معا في دولة واحدة او الانفصال في دولتين».

وتابع: «لكن هناك حقيقة اساسية في حال اختيار دولة واحدة فسيكون امام اسرائيل ان تكون اما دولة يهودية او ديمقراطية، ولا يمكنها ان تكون الاثنين، كما انها لن تنعم ابدا حقيقة بالسلام».

وتابع:«ان حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة لارساء سلام عادل ونهائي بين الاسرائيليين والفلسطينيين».

وعلى الفور،ندد نتنياهو برؤية كيري لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، واصفا اياها بأنها «منحازة».

وقبل ان يبدأ كيري خطابه اعلنت اسرائيل تأجيل التصويت على منح الموافقة على مئات الوحدات الاستيطانية، الامر الذي طلبه نتنياهو لتفادي مزيد من المشاكل مع واشنطن.

ثم وافقت لاحقاً على تشييد مبنى للمستوطنين من اربعة طوابق في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

واتهمت اسرائيل الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما بـ «التآمر» على اسرائيل في مجلس الامن.

بينما اكد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب امس في تغريدة على موقع تويتر انه:«لا يمكننا الاستمرار بالسماح بمعاملة اسرائيل بازدراء تام وعدم احترام. كان لديهم صديق كبير في الولايات المتحدة ولكن…».

واضاف في تغريدة اخرى:«ليس بعد الآن. بداية النهاية كانت الاتفاق الرهيب مع ايران والآن هذا (الامم المتحدة)! اسرائيل ابقي قوية، 20 من كانون الثاني يقترب بسرعة» في اشارة الى موعد تسلمه رسميا مهام الرئاسة.

بالمقابل، ورداً على خطاب كيري ،قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان القيادة الفلسطينية مستعدة لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل في حال وافقت على وقف الاستيطان.

(اللواء-وكالات)