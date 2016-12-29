موسكو تندد بسبب رسم ساخر لـ “شارلي إيبدو” عن تحطم طائرة “تو – 154” فوق البحر الأسود

وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة “شارلي إيبدو” عن كارثة طائرة “تو – 154″ الروسية في سوتشي بأنها عمل غير سوي.

وقال كوناشينكوف عن تلك الرسوم التي سخرت بوقاحة من الكارثة الجوية :”آخر فضلات على الورق من جانب أولئك الباريسيين من ذوي القدمين لا تؤثر فينا. حتى مجرد الالتفات إلى هذا الهراء مهين للطبيعة البشرية السوية”.

وكانت مجلة “شارلي إيبدو” نشرت الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول رسما ساخرا يظهر طائرة وهي تهوي على خلفية صورة لعازف من فرقة ألكساندروف الموسيقية وهو يترنم بنغم، فيما ذيلت اللوحة بتعليق يقول “وصلات جوقة الجيش الأحمر تتسع”.

وصرّحت نائبة رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفايا أن ما نشر في المجلة الفرنسية “شارلي إيبدو” من رسم ساخر عن تحطم طائرة “تو – 154” فوف البحر الأسود لا يمت للصحافة بصلة ويعد تطرفا.

وقالت ياروفايا في تصريح للصحفيين:”رسم شارلي إيبدو الساخر، خارج الأخلاق الإنسانية وخارج القانون. إنه تطرف لا يمت بأي صلة للصحافة والإبداع”، مضيفة أن “التنفيذ الفني لا يلغي القرف، بل يعزز من جوهره بكونه تشجيع مباشر للإرهاب”.

كما علّق قسطنطين دولغوف، مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون على رسوم مجلة “شارلي إيبدو” الساخرة من الكارثة الجوية فوق البحر الأسود قائلا عنها إنها “ضيعت الكرامة الإنسانية”، وإن أصحابها حرموا أنفسهم من أن يكونوا أناسا متحضرين.