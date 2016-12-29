50 قتيلا في فيضانات في جنوب غرب الكونغو

أخبار متفرقة
- اللواءأردوغان: واشنطن وبعض الدول الغربية تدعم بعض المنظمات الإرهابية بالمنطقة تحت حجج وأسباب واهية
- اللواءمصادر تركية: توقيع اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا في أنقرة مساء اليوم
- اللواءحوري لـ”إذاعة الفجر”: موضوع النسبية الكاملة هو خارج أي نقاش ولا يمكن ان نقبل به في ظل وجود السلاح غير الشرعي
- اللواءوزارة الدفاع الروسية: لا اثار لتفجير أو حريق على حطام طائرة “تو-154” المنكوبة وجثث الضحايا
- اللواءوزارة الدفاع الروسية: ندرس 7 فرضيات لتحطم طائرة “تو-154” ولم يتم تحديد السبب الرئيسي حتى الآن
- لبنانتجدد الامل لاهالي العسكريين بعد انتظار طويل
- اللواءالرئيس عون إستقبل الأمين العام القطري لحزب البعث نعمان شلق مع وفد
- منوعاتوفاة أسطورة هوليوود ديبي رينولدز بعد يوم من موت ابنتها كاري فيشر
- منوعاتحلم يتحقق بعد سنوات طوال…مسنة تعثر على “عريسها”!
- اللواءرئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل في قصر بعبدا وزير الإعلام ملحم الرياشي