50 قتيلا في فيضانات في جنوب غرب الكونغو

اعلن مصدر رسمي لوكالة فرانس برس “ان خمسين شخصا على الاقل قتلوا في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية في فيضانات نجمت عن امطار غزيرة وفيضان نهر كالامو.

وما زالت عمليات البحث مستمرة للعثور على جثث اخرى قد تكون طمرت في الوحول.