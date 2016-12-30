أسوأ الرؤساء.. في تغريدات الأميركيين

“سلوك طفل مدلل”.. “كبرياء مجروحة”.. “محاولة لتعقيد رئاسة دونالد ترامب”.. لم يبخل الأمريكيون من مستخدمي شبكة “تويتر” في السخرية من قرار باراك أوباما فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وإن يكن هناك من يؤيد خطوة الرئيس المنتهية صلاحياته، إلا أن البعض الآخر ينتقدها بشدة، على أن الشعور بالحيرة هو السائد لدى مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي. كما ثمة أسئلة كثيرة يطرحها المواطنون الأمريكيون لأوباما على خلفية قراره.

وأكثر من مستخدم يتساءل عن أسباب سعي أوباما إلى تصعيد التوتر بين موسكو وواشنطن.

كريستوفر كوليمان: “لماذا يريد أوباما الحرب؟ أوباما يفضل العقوبات ضد روسيا”.

فيما ما يرى Jackie #ImWithHer أن خطوة أوباما تفتح الطريق أمام مجهول خطير، فيقول: “إذن فرضنا العقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها (في الانتخابات الأمريكية). فماذا بعد؟ في الحقيقة، لم نغير شيئا فيما حصل لنا، سوى أننا فتحنا وكر الدبابير

لو دوبس، الصحفي في قناة “فوكس” الأمريكية، اعتبر أن فرض العقوبات الإضافية ضد موسكو، وتحديدا ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة يجعل أوباما يغادر الساحة السياسية بطريقة “مجنونة ا”.

وبعد ساعات من نشره هذه الملاحظة، طلب دوبس من مستخدمي “شبكة تويتر” أن يجيبوا عن سؤال: “هل هناك رئيس عمل أكثر من الرئيس أوباما لتشجيع أعدائنا؟”.

وشارك في الاستطلاع حوالي 7 آلاف شخص، رأى 94 في المئة منهم أن أوباما أكثر الرؤساء الأمريكيين حبا للحرب.

بينما عبر KSN، أحد المشاركين في الاستطلاع، في تغريدته، عن استغرابه لبقاء شعبية براك أوباما على هذا المستوى المرتفع نسبيا، معتبرا أنه “أسوأ رئيس” في تاريخ البلاد.

وكثيرون يرفضون فهم مغزى سياسة العقوبات، أما فرضها ضد روسيا على أساس اتهامات فارغة فيبدو لهم خطوة مضحكة.

وبحسب Anonym Tipster، فإن “عقوبات أوباما ضد روسيا سخيفة للغاية وبطلانها واضح وتمثل في الوقت نفسه هجمة خطيرة ضد الإنسانية”.

وشارك في الاستطلاع حوالي 7 آلاف شخص، رأى 94 في المئة منهم أن أوباما أكثر الرؤساء الأمريكيين حبا للحرب.

بينما عبر KSN، أحد المشاركين في الاستطلاع، في تغريدته، عن استغرابه لبقاء شعبية براك أوباما على هذا المستوى المرتفع نسبيا، معتبرا أنه “أسوأ رئيس” في تاريخ البلاد.

وكثيرون يرفضون فهم مغزى سياسة العقوبات، أما فرضها ضد روسيا على أساس اتهامات فارغة فيبدو لهم خطوة مضحكة.

وبحسب Anonym Tipster، فإن “عقوبات أوباما ضد روسيا سخيفة للغاية وبطلانها واضح وتمثل في الوقت نفسه هجمة خطيرة ضد الإنسانية”.

ومن الأمريكيين من رأى في خطوة أوباما عدم رغبته في قبول هزيمته، كالمستخدم الذي غرد على حسابه: “ليست روسيا صديقة للولايات المتحدة، لكن لا يجوز فرض عقوبات بسبب مزاعم كاذبة حول التدخل في الانتخابات، لاسيما أن الدافع هو كبرياء مجروحة”.