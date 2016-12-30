أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2016

عند الحديث عن أفضل جواز سفر في العالم ستتجه الأذهان إلى جواز السفر الأمريكي، لكن الأمر ليس كذلك. فقد أصدر موقع “Passport Index” قائمة تصنيف لأفضل جوازات السفر في 176 دولة، اعتمادا على مؤشر عدد الدول التي يمكن لصاحب هذه الوثيقة دخولها من دون تأشيرة، لتتصدر ألمانيا القائمة بإتاحة جواز سفرها لحامله دخول 158 بلدا من دون تأشيرة دخول وهو في هذا يتساوى وجواز السفر السويدي.

وتأتي جوازات سفر كل من فنلندا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا في المرتبة الثانية لإتاحتها لحاملها دخول 157 دولة دون تأشيرة.

وصنفت كل من الدنمارك وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والنرويج وكوريا الجنوبية في المركز الثالث بإمكانية دخول حاملها إلى 156 دولة دون تأشيرة.

ثم نجد في المركز الرابع سنغافورة ولوكسمبورغ والنمسا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية مع إمكانية دخول حاملها لـ 155 دولة.

وتليها في المركز الخامس كل من اليابان واليونان وإيرلندا إذ يسمح لحامل جواز السفر العائد لها دخول 154 دولة.

أما الدول العربية فتأتي الإمارات العربية في المرتبة 28 بحيث يتاح لحامل جواز السفر الإماراتي دخول 122 دولة دون تأشيرة، وتليها الكويت في المرتبة 51 بإمكانية دخول حامل جواز سفرها إلى 82 دولة، ثم قطر بالمرتبة 54 بـ76 دولة، ثم البحرين بالمرتبة 58 بـ 71، لتأتي بعدها عمان بالمرتبة 60 بـ 69 دولة والمرتبة 61 للعربية السعودية بـ 68 دولة.

وفي مراتب متأخرة تأتي تونس في المرتبة 68 للسماح لحامل جوازها بدخول 61 دولة دون تأشيرة تليها المغرب في المرتبة 71 ثم موريتانيا في المرتبة 75 ومصر في المرتبة 79 ثم الاردبن في المرتبة 81 بالتساوي مع الجزائر واليمن في المرتبة 87 ولبنان في المرتبة 89، ثم في المرتبة 91 نجد جواز السفر الفلسطيني يليه جواز السفر الليبي في المرتبة 92.

ونجد في المرتبة 93 كلا من إيران وجنوب السودان والسودان، ثم سوريا في المرتبة 94 والعراق في المرتبة الأخيرة عربيا والـ 96 عالميا.

يذكر أن روسيا تصنف في المرتبة الـ 40 في السماح لحامل جواز السفر الروسي بدخول 104 دول من دون تأشيرة تليها تركيا في المرتبة 41 إذ يسمح لحامل جواز سفرها دخول 103 دول.

أما المرتبة الأخيرة في التصنيف فكانت من نصيب أفغانستان التي احتلت المركز 98 إذ يسمح لحامل جواز سفرها بدخول 24 دولة فقط دون تأشيرة.