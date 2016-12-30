بوتن يتوعد أوباما.. وترامب يبحث التفاصيل

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا عقب اتخاذ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سلسلة إجراءات ضد موسكو امس الخميس، مما دفع الكرملين إلى تهديد واشنطن في حين حاول دونالد ترامب تخفيف تداعيات هذه القرارات.

وأمر أوباما، امس الخميس، بطرد 35 دبلوماسيا روسيا وفرض عقوبات على مسؤولي مخابرات روس تعتقد واشنطن أنهم متورطون في اختراق أجهزة كمبيوتر تخص مؤسسات سياسية أميركية خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.

تدني مستوى العلاقات الاميركية-الروسية

والإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة لرئاسة أوباما، تؤشر لمستوى جديد من تدني العلاقات الأميركية الروسية التي تدهورت بسبب سلسلة من الخلافات بشأن سلخ موسكو القرم عن أوكرانيا وتدخلها في سوريا إلى جانب بشار الأسد.

وقال أوباما، في بيان، “تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة”.

وكان أوباما قال إن وزارة الخارجية أعلنت 35 فردا من المخابرات الروسية “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند يستخدمهما الروس في “أغراض مرتبطة بالمخابرات”.

ترمب

إلا أن الرئيس الجمهوري المنتخب أصدر بيانا عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها أوباما، قال فيه إن الوقت حان للمضي قدما “نحو أشياء أخرى أكثر أهمية”، وإنه سيجتمع مع مسؤولي المخابرات قريبا لكي يطلع على قضية القرصنة الروسية.

الكرملين

أما في موسكو، فقد اتهم الكرملين واشنطن بأنها تريد أن “تدمر نهائيا” العلاقات مع موسكو، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، “نرفض بشكل قاطع التأكيدات والاتهامات التي لا أساس لها ضد الجانب الروسي”.

وأضاف أن قرار واشنطن “يهدف إلى أمرين: التدمير النهائي للعلاقات الروسية الأميركية التي وصلت بالفعل إلى القاع.. وتوجيه ضربة قاسية إلى المشاريع في إطار السياسة الخارجية لإدارة الرئيس المنتخب” أي ترامب.

وبعد أن أعرب عن أسفه من أن يكون هذا القرار قد اتخذ من جانب الإدارة الأميركية والرئيس أوباما شخصيا”، تعهد الكرملين برد “مناسب”، قائلا إن روسيا سترد “بلا شك بالشكل المناسب انطلاقا من مبادئ المعاملة بالمثل”.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، عن اعتزام بلاده طرد 35 دبلوماسيا أميركيا من البلاد ردا على خطوة أميركية مماثلة، وسط تصعيد دبلوماسي بين الجانبين على خلفية اتهام واشنطن لموسكو بقرصنة الانتخابات الأميركية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن لافروف قوله “اقترحنا على الرئيس بوتن طرد 35 دبلوماسيا أميركيا من موسكو”. وأضاف أن الاقتراح شمل أيضا منع السفارة الأميركية من استخدام مبنيين في موسكو، أحدهما منزل موسمي والآخر مخزن.