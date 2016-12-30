زلزال بقوة 6.2 يضرب إندونيسيا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.2، وقع قبالة جزيرة سامباوا في شرق إندونيسيا، دون أن تصدر تحذيرا من حدوث تسونامي.

كما قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث في إندونيسيا إن الزلزال تم استشعاره بقوة في المنطقة، وفي بعض الجزر القريبة، ومنها منتجع بالي.

وبحسب ما نقلت “رويترز”، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية من جراء الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي إلى أن مركز الزلزال الذي قدرت قوته في البداية بـ 6.4 يقع على مسافة 71 كلم جنوبي مدينة راباو.

وتم تسجيل الهزة على بعد نحو 300 كلم شرق بالي على مقربة من جزيرة سومباوا.