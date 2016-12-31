أستراليا تستقبل السنة الجديدة قبل غيرها من البلدان

أعلنت الشرطة في نيو ساوث ويلز انها ستستخدم حافلات وشاحنات قمامة كحواجز أمنية في احتفالات رأس السنة الضخمة التي ستشهدها مدينة سيدني، حيث سيتواجد اكثر من مليون ونصف المليون شخص، ذلك من اجل منع حدوث هجمات على غرار هجمات مدينة نيس الفرنسية أو برلين الالمانية.

وقالت الشرطة ان اكثر من الفي عنصر سيكونون في الخدمة الليلة للمحافظة على سلامة المحتفلين، وتشمل الشرطة المائية والجوية والخيالة وعناصر الواجبات العامة كجزء من عملية باسم تاليسمان.

وفي هذه الأثناء تضع المدن الاسترالية اللمسات الاخيرة لاحتفاليات رأس السنة التي سوف تتميز بالألعاب النارية و العروض الموسيقية و الترفيهية المختلفة.

من الاحتفالات المختلفة حول البلاد:

ودعت السلطات المواطنين للاستمتاع بالاحتفالية مع ضرورة اخذ الحيطة والحذر.

ففي نيوساوث ويلز، دعا رئيس الحكومة Mike Baird للمشاركة في اكبر عرض للألعاب النارية في البلاد حيث سيتم اشعال 7 طن على ضفاف السيدني هاربر.

اما في ملبورن التي يتوافد على قلبها التجاري قرابة نصف مليون انسان سنويا لمشاهدة الالعاب النارية. وتعهدت الشرطة بوجود كبير لعناصرها بعد احباط محاولة ارهابية الاسبوع الماضي كانت تستهدف معالم بارزة في المدينة.

وبالانتقال الى تزمانيا، فان المركز الاساسي لاحتفالات المدينة بنهاية السنة يتركز في مهرجان الFalls Festival بجنوب شرق هوبارت، و تشتهر الاحتفالات هذه باستخدام واسع للمخدرات و الكحول وهو ما تسعى الشرطة لمكافحته هذا العام.

وفي غرب استراليا فان المواطنين سيختمون عام 2016 بسباق الخيل الكبير The Perth Cup في Ascot Racecourse.

أما في أدليد فسيحضر 50 الفا من عشاق الكريكيت المباراة السنوية بين ادلايد و هوبارت قبل ان ينتقلوا الى فعاليات رياضية اخرى.

و في داروين، تستعد المدينة لاحياء حفل فني كبير في قلب المدينة يقدم فيه اكبر النجوم عروضهم و من ابرزهم الفنان الاسترالي العريق Diesel

وأخيرا في بريزبان، التي سيتوافد سكانها على الضفاف الجنوبية لنهر بريزبان حيث تقيم البلدية احتفالية سنوية تجمع بين الترفيه و الموسيقى و الطعام الشهي.