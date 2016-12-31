الامم المتحدة تدعو النظام السوري إلى السماح للمنظمة الدولية بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، النظام السوري، إلى السماح للمنظمة الدولية بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.

وأفاد أوبراين بأن المحادثات مع النظام مستمرة بلا توقف بشأن قضية توصيل المساعدات، مضيفا أنهم لم يتلقوا ردّاً إيجابيّاً بعدُ من النظام في هذا الشأن، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وأعرب عن ترحيب الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار المعلن في سورية، مؤكدا أنهم ينتظرون من النظام السوري “ضوءا أخضر وضمانات أمنية”، بشأن توصيل المساعدات الإنسانية.

واعتبارا من منتصف ليل الخميس/الجمعة (30 ديسمبر/كانون الأول الجاري) دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سورية حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، وذلك نتيجة تفاهمات روسية تركية وبضمان الدولتين.

وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في “أستانة” عاصمة كازاخستان، برعاية أممية تركية روسية، وذلك قبل انتهاء الشهر الأول من عام 2017.