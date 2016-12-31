تحذير للجنود الأميركيين.. هذه المشروبات خطر عليكم

حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنود من الخطر الذي تشكله مشروبات الطاقة على الجسم، مشيرة إلى أن الإفراط في تناولها ينعكس سلبا على مستهلكيها أثناء تأدية واجبهم المهني.

ونبهت دراسة أعدت لصالح الوزارة إلى أن تلك المشروبات تحتوي على نسب عالية من الكافيين “ما قد يلحق ضررا حقيقيا بالجسم”. وكان الجيش الأميركي قد لاحظ أن جنوده خصوصاً الذين خدموا في العراق وأفغانستان، كانوا يفضلون تناول مشروبات الطاقة على شرب الماء.

ووجدت الدراسة، التي حملت عنوان “استهلاك مشروبات الطاقة وارتباطه بمشاكل النوم بين أعضاء القوات المسلحة الأميركية في ساحات القتال”، أن الجنود الذين يتناولون عددا من هذه المشروبات في اليوم الواحد أكثر عرضة للشعور بالنعاس أو الغفو أثناء تأدية مهامهم.

وخلصت الدراسة إلى أن 45 في المئة يستهلكون على الأقل مشروبا واحد في اليوم، بينما يستهلك 14 في المئة ثلاثة مشروبات أو أكثر يوميا.