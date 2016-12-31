ترامب يهنئ “أعداءه” بالعام الجديد

وأعرب ترامب عن تمنياته بسنة جديدة سعيدة للجميع، بمن فيهم أعداءه الذين قال إنهم كثيرون، و”إلى أولئك الذين حاربوه وخسروا بشكل سيئ للغاية”.

وأورد ترامب في رسالته “هم فقط لا يعرفون ماذا يفعلون”، منهيا رسالته بكلمة “محبة!”، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ويرتقب أن يقضي الرئيس المنتخب، ليلة رأس السنة الجديدة، في نادي “مار لاغو” الخاص في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وينظم ترامب حفلة خاصة من المتوقع أن تجذب مئات الضيوف، من ضمنهم نجم أفلام الحركة “سيلفستر ستالون”.