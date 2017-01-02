متى ستنتهي معركة الموصل

محمّد جابر

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان المعركة التي تخوضها القوات العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” لاستعادة الموصل قد تنتهي قبل الصيف.

وخلال زيارة يقوم بها الى العراق، قال هولاند: “تم التاكيد لنا ان هذا الهدف قد يتحقق في الربيع، اذا كان ذلك ممكناً، وفي جميع الأحوال قبل الصيف”.

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