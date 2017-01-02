هذا هو جزار اسطنبول

محمّد جابر

تمكنت قوات الأمن التركية من تحديد أوصاف الإرهابي منفذ اعتداء اسطنبول ورؤية وجهه وملامحه بوضوح، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام تركية التي نشرت صورته.

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