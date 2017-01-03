ترامب يتوعد بيونغ يانغ وينتقد بكين مجددا والاخيرة ترد

توعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، كوريا الشمالية بأنه لن يسمح لها باستهداف الأراضي الأميركية، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية.

وأوضح ترامب في صفحته الشخصية على موقع “تويتر”: “أعلنت كوريا الشمالية أنها في المرحلة الأخيرة من تطوير أسلحة نووية قادرة على الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة. لن يحدث ذلك أبدا”.

واتهم ترامب السلطات الصينية بالتقاعس عن تسوية القضية الكورية الشمالية قائلا: “جنت الصين أرباحا كبيرة جراء التجارة أحادية الجانب مع الولايات المتحدة، ولكنها لا تساعد في تسوية المسائل المتعلقة بكوريا الشمالية.. رائع!”.

وفي وقت لاحق ردت الخارجية الصينة على تصريحات ترامب قائلة: “الجهود التي تبذلها بكين بغية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية واضحة للجميع”، مضيفة أن الموقف الصيني من ملف بيونغ يانغ النووي ثابت ويرمي إلى تأمين السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحسب الخارجية الصينية فإن بكين تدعو كافة الأطراف المعنية إلى إجراء الحوار والتخلي عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد الوضع.

وكان كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، قد أعلن مؤخرا أن بلاده ستصنع قريبا صاروخا عابرا للقارات، وأن إنتاجه ” في أخر مراحله”، فيما وعد بمعاقبة أعداء بيونغ يانغ عن طريق زيادة قدراتها العسكرية إذا لم تتخل واشنطن وسيئول عن إجراء مناورات.

وكانت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أفادت في وقت سابق بأن بيونغ يانغ ستتمكن حتى عام 2020 من صنع صاروخ عابر للقارات قادر على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

من جهتها كشفت شركة “RAND” الأمريكية للأبحاث عن أن كوريا الشمالية تستطيع، حتى ذلك التاريخ، إنتاج من 50 إلى 100 رأس نووي.