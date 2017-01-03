ديمقراطيو مجلس الشيوخ يتوعدون ترامب بالمحاسبة

وعد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بمحاسبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس، محذرا من “الرئاسة القائمة على تويتر”، بحسب تعبيره.

وأوردت مجلة نيويوركر أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيحاسبون ترامب على وعده “بجعل أميركا عظمى مرة أخرى”، ما دام ذلك يعني خلق فرص عمل، ورفع الدخل، وإعطاء فرص حقيقية للمحرومين، وحماية الحقوق المدنية.

وأضاف شومر “سنقاتل بضراوة إذا ما قام ترامب بأشياء تقلل من شأن أميركا وعظمتها”، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وأشار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى أن القضايا التي تواجه الولايات المتحدة معقدة “ولا يمكن التغاضي عنها”.

وجاءت تصريحات شومر في كلمات معدة سلفا، سيقدمها في وقت لاحق، الثلاثاء، حيث يعقد الكونغرس دورته الأولى في عام 2017.